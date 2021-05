Pablo Iglesias esce di scena schiacciato dall’altra faccia del populismo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Incrementare (non di molto) i voti e lasciare la politica è quanto ha fatto. Agli occhi di un italiano sembravano una follia le sue dimissioni dalla carica di vicepresidente del Consiglio dei ministri per una candidatura al parlamento regionale di Madrid. Appare ancora più strano vederlo abbandonare la politica, a soli 42 anni, dopo un risultato elettorale al di sotto delle attese, sì, ma che comunque porta il suo partito di sinistra radicale, Unidad Podemos, da sette a dieci seggi. È strano perché al di qua delle Alpi siamo abituati a tutto, agli annunci di ritiro di Matteo Renzi, ad esempio, o agli eterni interregni dei Mastella o dei De Luca.didopo un errore di calcolo: ilnazionale si era convinto che solo con la sua discesa in campo poteva salvare il suo partito ...

