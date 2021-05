Oroscopo Sagittario, domani 8 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 7 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 8 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Un cielo abbastanza sereno vi attende alle porte di sabato, cari amici del Sagittario! La Luna vi dona una buonissima dose di energie per affrontare qualche imprevisto famigliare o lavorativo che la dissonanza di Mercurio sembra volervi presentare. Nulla che possa essere considerato un vero problema, non preoccupatevi, anche se alla fine a rimetterci potrebbe essere il vostro umore, leggermente rannuvolato. Verso sera le cose dovrebbero migliorare notevolmente, grazie soprattutto alla complicità che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 8? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Un cielo abbastanza sereno vi attende alle porte di sabato, cari amici del! La Luna vi dona una buonissima dose di energie per affrontare qualche imprevisto famigliare o lavorativo che la dissonanza di Mercurio sembra volervi presentare. Nulla che possa essere considerato un vero problema, non preoccupatevi, anche se alla fine a rimetterci potrebbe essere il vostro umore, leggermente rannuvolato. Verso sera le cose dovrebbero migliorare notevolmente, grazie soprattutto alla complicità che ...

