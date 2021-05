Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 07/05/2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) A partire dal 2008 potresti aver espresso dei talenti e delle abilità che non sapevi di avere. Plutone, il pianeta delle risorse nascoste, sta transitando nella tua casa del reddito lavorativo da allora, indicando che ci sono stati dei cambiamenti nel tuo potere d’acquisto. Probabilmente hai imparato a gestire meglio le tue finanze. In un primo momento questa situazione potrebbe aver portato delle perdite, ma ciò che Plutone ti sta dando è un potere basato sulla tua forza interiore. Da qui e fino a ottobre, prenditi del tempo per capire come questo transito ti ha cambiata e preparati per l’inizio della prossima fase. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021) A partire dal 2008 potresti aver espresso dei talenti e delle abilità che non sapevi di avere. Plutone, il pianeta delle risorse nascoste, sta transitando nella tua casa del reddito lavorativo da allora, indicando che ci sono stati dei cambiamenti nel tuo potere d’acquisto. Probabilmente hai imparato a gestire meglio le tue finanze. In un primo momento questa situazione potrebbe aver portato delle perdite, ma ciò che Plutone ti sta dando è un potere basato sulla tua forza interiore. Da qui e fino a ottobre, prenditi del tempo per capire come questo transito ti ha cambiata e preparati per l’inizio della prossima fase. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

