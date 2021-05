Oroscopo Leone, domani 8 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 7 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 8 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Carissimi Leone, il fine settimana che si configura al vostro orizzonte sembra volervi regalare dei momenti veramente meravigliosi, proprio a partire da questo sabato! Gli importanti influssi di Marte e Mercurio nella vostra orbita vi garantiranno ottimismo e fortuna, fondamentali nel caso vogliate cambiare qualche aspetto della vostra vita. Ma oltre a questo, dovreste anche avvertire una buona spinta passionale ed erotica nel caso siate single, animanti anche da ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 8? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi, il fine settimana che si configura al vostro orizzonte sembra volervi regalare dei momenti veramente meravigliosi, proprio a partire da questo sabato! Gli importanti influssi di Marte e Mercurio nella vostra orbita vi garantiranno ottimismo e, fondamentali nel caso vogliate cambiare qualche aspetto della vostra vita. Ma oltre a questo, dovreste anche avvertire una buona spinta passionale ed erotica nel caso siate single, animanti anche da ...

