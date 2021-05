Oroscopo Capricorno, domani 8 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 7 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 8 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Quella di sabato sembra essere per voi, cari Capricorno, una bella giornata abbastanza serena! Il Sole, Venere e Urano illuminano il vostro cielo, rendendolo per lo più privo di nuvole. Le piccole perturbazioni che potrebbero colpirvi saprete affrontarle a testa alta, senza permettergli di schiacciarvi o abbattervi l’umore! Una buona dose di praticità e senso del dovere vi permetteranno anche di organizzare quasi meticolosamente il vostro futuro, prendendo tutte quelle piccole e grandi decisioni che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 8? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Quella di sabato sembra essere per voi, cari, una bella giornata abbastanza serena! Il Sole, Venere e Urano illuminano il vostro cielo, rendendolo per lo più privo di nuvole. Le piccole perturbazioni che potrebbero colpirvi saprete affrontarle a testa alta, senza permettergli di schiacciarvi o abbattervi l’umore! Una buona dose di praticità e senso del dovere vi permetteranno anche di organizzare quasi meticolosamente il vostro futuro, prendendo tutte quelle piccole e grandi decisioni che ...

