Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 07/05/2021

Questo è un buon momento per fare il punto della situazione sui cambiamenti che hai affrontato negli ultimi anni, perché Plutone, il pianeta delle grandi trasformazioni, è retrogrado in Capricorno e lo sarà fino a ottobre. Alcuni di questi cambiamenti li hai determinati tu, mentre altri potrebbero essersi sviluppati in seguito all'evoluzione di determinate circostanze. Probabilmente continuerai a perseguire la tua evoluzione personale fino a quando Plutone non si trasferirà in Acquario, cosa che avverrà tra qualche anno. Potresti controllare periodicamente la strada che hai fatto e quella che devi ancora fare. Amica.

