Oroscopo Bilancia, domani 8 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 7 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 8 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. Per voi della Bilancia si configura un sabato leggermente sottotono per voi, a causa della brutta posizione di Plutone nella vostra orbita astrale. Qualche alto e basso nell'umore vi complicherà la gestione dei rapporti famigliari, correndo il rischio di passare qualche momento di tensione a causa di una vostra risposta interpretata nel modo sbagliato. Cercate di fermarvi un attimo, ristabilite la pace interiore e riportate la tranquillità tra i vostri cari scusandovi se necessario. Potrete contare ...

