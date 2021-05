Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 07/05/2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Da quando Plutone ha iniziato il suo transito in Capricorno (2008), potresti aver dovuto affrontare delle situazioni, riguardanti la casa o la famiglia, che ti hanno rivoluzionato la tua vita. Plutone, il pianeta dei grandi cambiamenti, ha probabilmente riportato alla luce degli eventi dimenticati per rendere possibile la trasformazione. Questo processo potrebbe averti sconvolta e probabilmente sta ancora causando grandi stravolgimenti, una situazione che continuerà fino a quando Plutone, nel 2023, non si sposterà in Acquario. Approfitta del periodo retrogrado del pianeta, che durerà fino a ottobre, per affrontare alcuni problemi del tuo passato. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Da quando Plutone ha iniziato il suo transito in Capricorno (2008), potresti aver dovuto affrontare delle situazioni, riguardanti la casa o la famiglia, che ti hanno rivoluzionato la tua vita. Plutone, il pianeta dei grandi cambiamenti, ha probabilmente riportato alla luce degli eventi dimenticati per rendere possibile la trasformazione. Questo processo potrebbe averti sconvolta e probabilmente sta ancora causando grandi stravolgimenti, una situazione che continuerà fino a quando Plutone, nel 2023, non si sposterà in Acquario. Approfitta del periodo retrogrado del pianeta, che durerà fino a ottobre, per affrontare alcuni problemi del tuo passato. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Bilancia_astro : 06/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 06/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 06/mag/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 06/mag/2021: Numeri fortunati => Per saperne di più: - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario -