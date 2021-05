Oroscopo Ariete del giorno: previsioni del giorno 07/05/2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il tuo percorso professionale e personale potrebbe essere molto cambiato negli ultimi anni, perché Plutone ha continuato a viaggiare nell’area più alta della tua carta astrale e messo sotto esame tutte le aree della tua vita. La cosa più importante è che probabilmente hai imparato a gestire l’impatto che hanno i tuoi cambiamenti lavorativi sulle altre aree. Il lavoro di Plutone non è ancora finito, ma ora il pianeta è retrogrado e ti darà il tempo di fare il punto della situazione e di decidere come vuoi procedere. Regola le tue vele e continua a navigare. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Il tuo percorso professionale e personale potrebbe essere molto cambiato negli ultimi anni, perché Plutone ha continuato a viaggiare nell’area più alta della tua carta astrale e messo sotto esame tutte le aree della tua vita. La cosa più importante è che probabilmente hai imparato a gestire l’impatto che hanno i tuoi cambiamenti lavorativi sulle altre aree. Il lavoro di Plutone non è ancora finito, ma ora il pianeta è retrogrado e ti darà il tempo di fare il punto della situazione e di decidere come vuoi procedere. Regola le tue vele e continua a navigare. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

