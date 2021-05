Omofobia, parlano i leghisti citati da Fedez al Concertone (e non ritrattano) (Di venerdì 7 maggio 2021) Ha fatto molto scalpore il discorso di Fedez durante il concerto del Primo Maggio, durante il quale il cantante ha citato alcune frasi omofobe dette da politici della Lega, il partito di Matteo Salvini che ora si oppone strenuamente all’approvazione del Ddl Zan contro l’omotransfobia. Durante la puntata di ieri sera, 6 maggio 2021, di Piazzapulita, il giornalista Luca Bertazzoni ha rintracciato e intervistato alcuni degli esponenti del Carroccio citati da Fedez nel suo monologo. Al microfono della trasmissione di La7, però, i diretti interessati non hanno ritrattato le loro discutibili posizioni, anzi in alcuni casi hanno addirittura rincarato la dose. Tra i chiamati in causa dal rapper, ad esempio, c’era Massimiliano Bastoni, consigliere regionale in Lombardia, il quale alla vigilia dell’approvazione delle Unioni Civili dichiarò: ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Ha fatto molto scalpore il discorso didurante il concerto del Primo Maggio, durante il quale il cantante ha citato alcune frasi omofobe dette da politici della Lega, il partito di Matteo Salvini che ora si oppone strenuamente all’approvazione del Ddl Zan contro l’omotransfobia. Durante la puntata di ieri sera, 6 maggio 2021, di Piazzapulita, il giornalista Luca Bertazzoni ha rintracciato e intervistato alcuni degli esponenti del Carrocciodanel suo monologo. Al microfono della trasmissione di La7, però, i diretti interessati non hanno ritrattato le loro discutibili posizioni, anzi in alcuni casi hanno addirittura rincarato la dose. Tra i chiamati in causa dal rapper, ad esempio, c’era Massimiliano Bastoni, consigliere regionale in Lombardia, il quale alla vigilia dell’approvazione delle Unioni Civili dichiarò: ...

