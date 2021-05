Omicidio Volturno, parla il cugino: “Ho sentito Daniele poco prima che morisse” (Di venerdì 7 maggio 2021) Daniele Tanzi è morto a soli 18 anni mentre dormiva, il suo assassino gli ha inferto ventiquattro coltellate: non ha nemmeno avuto il tempo di reagire. E’ morto in un casolare abbandonato, in cui stava passando la notte con Maria Teresa, la sua fidanzata. A mettere fine alla sua vita, è stato l’ex fidanzato della sua nuova ragazza, che in quel momento dormiva di fianco a lui. Patrick Mallardo, questo il nome dell’assassino, è reo confesso e attualmente si trova in carcere. Il cugino ha affermato di averlo sentito fino a poche ore prima: “Era un bravo ragazzo, dove lo mettevi lo trovavi. Era umile, dolce, generoso e non dava fastidio a nessuno. Era molto bravo ed evitava sempre di litigare”. Queste le parole di Francesco suoi social. “Ai suoi funerali gli porterò la sciarpa del Foggia, lui amava andare in Curva ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 7 maggio 2021)Tanzi è morto a soli 18 anni mentre dormiva, il suo assassino gli ha inferto ventiquattro coltellate: non ha nemmeno avuto il tempo di reagire. E’ morto in un casolare abbandonato, in cui stava passando la notte con Maria Teresa, la sua fidanzata. A mettere fine alla sua vita, è stato l’ex fidanzato della sua nuova ragazza, che in quel momento dormiva di fianco a lui. Patrick Mallardo, questo il nome dell’assassino, è reo confesso e attualmente si trova in carcere. Ilha affermato di averlofino a poche ore: “Era un bravo ragazzo, dove lo mettevi lo trovavi. Era umile, dolce, generoso e non dava fastidio a nessuno. Era molto bravo ed evitava sempre di litigare”. Queste le parole di Francesco suoi social. “Ai suoi funerali gli porterò la sciarpa del Foggia, lui amava andare in Curva ...

