Omicidio Cucchi, condannati a 13 anni i due carabinieri (Di venerdì 7 maggio 2021) La Corte d'Appello ha aumentato la pena nei confronti dei due carabinieri accusati dell'Omicidio Cucchi. A quasi 12 anni dalla morte del geometra romano, è arrivata la sentenza del processo bis. I giudici hanno accettato le richieste avanzate dal procuratore generale Cavallone durante l'ultima udienza in Aula. Ma non ci sono solamente i due uomini dell'arma accusati di Omicidio preterintenzionale nella sentenza appena emessa. Il Tribunale ha, infatti, condannato anche i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, per il reato di falso. Dopo cinque ore di camera di consiglio, i giudici hanno emesso il verdetto sul processo bis per l'Omicidio Cucchi. I magistrati hanno accettato, quasi in toto, le richieste avanzate dal pubblico ministero: 13 ...

