Olimpiadi Tokyo 2020, petizione per la cancellazione: già raccolte 200mila firme (Di venerdì 7 maggio 2021) La campagna "Stop Tokyo Olympics" prova a ostacolare lo svolgimento dei Giochi Olimpici, previsti a Tokyo fra poco meno di 80 giorni. Gran parte del Giappone teme infatti che l'evento possa imprimere una grossa accelerata ai contagi: a maggior ragione considerando che solo il 3% della popolazione nipponica è stata vaccinata. Si chiede l'esplicita cancellazione dei Giochi e in tal senso in appena due giorni sono state raccolte oltre 200 mila le firme. "Date le circostanze, è altamente improbabile che l'Olimpiade di Tokyo possa svolgersi in sicurezza. La mancanza di risorse mediche che Tokyo e il resto del Giappone stanno soffrendo dovrebbe suggerire quanto i Giochi possano mettere in pericolo gli operatori sanitari, i cittadini e i partecipanti", si legge nel testo ...

