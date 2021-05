Oggi il cambio dei colori, da lunedì niente zone rosse: Puglia verso il giallo, in bilico il Veneto. Tre regioni in arancione (Di venerdì 7 maggio 2021) Rosso addio. Si attende per Oggi, venerdì 7 maggio, il consueto monitoraggio della cabina di regia sulle regioni, che stabilirà quale colorazione assumeranno i vari territori per i prossimi 7 o 15 giorni. Dalle previsioni basate sui dati raccolti dall’Iss in merito alla pandemia di Coronavirus – come quelli dell’indice Rt, delle ospedalizzazioni e dei vaccini – l’Italia parrebbe pronta a tingersi quasi tutta di giallo. Le uniche regioni che dovrebbero essere in arancione saranno la Sardegna, la Sicilia e la Valle d’Aosta, quest’ultima unica a restare in rosso. Gli indici in miglioramento fanno sperare invece Calabria, Puglia e Basilicata, che probabilmente dal 10 maggio diventeranno anche loro gialle. Confermate nella fascia più bassa di rischio tutte le altre ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Rosso addio. Si attende per, venerdì 7 maggio, il consueto monitoraggio della cabina di regia sulle, che stabilirà quale colorazione assumeranno i vari territori per i prossimi 7 o 15 giorni. Dalle previsioni basate sui dati raccolti dall’Iss in merito alla pandemia di Coronavirus – come quelli dell’indice Rt, delle ospedalizzazioni e dei vaccini – l’Italia parrebbe pronta a tingersi quasi tutta di. Le unicheche dovrebbero essere insaranno la Sardegna, la Sicilia e la Valle d’Aosta, quest’ultima unica a restare in rosso. Gli indici in miglioramento fanno sperare invece Calabria,e Basilicata, che probabilmente dal 10 maggio diventeranno anche loro gialle. Confermate nella fascia più bassa di rischio tutte le altre ...

Advertising

SalvaTsubasa : @ClockEndItalia Le basi sportive non ci sono. E se ragioniamo solo su quello un cambio dovrebbe essere inevitabile.… - S_Wandemberg : RT @valy_s: A #DrittoeRovescio si parla di #Turismo. #Draghi ha invitato “il Mondo” a venire in vacanza in #Italia. Non verrà nessuno. Il #… - IvoAyrton : RT @valy_s: A #DrittoeRovescio si parla di #Turismo. #Draghi ha invitato “il Mondo” a venire in vacanza in #Italia. Non verrà nessuno. Il #… - Amerigo_Rogas : RT @valy_s: A #DrittoeRovescio si parla di #Turismo. #Draghi ha invitato “il Mondo” a venire in vacanza in #Italia. Non verrà nessuno. Il #… - chrxevs : oggi cambio layout -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi cambio Albertini e Bertolaso dicono no: Salvini incolpa la Meloni, Draghi lascia dopo Natale? E invece l'orditoio è un macchinario moderno e in funzione qui e oggi. Rulli che fanno girare senza ...chiede a Draghi e preme perché firmi il contratto di sei anni con l'Europa (200 miliardi in cambio ...

Colpo di scena sulle tv oscurate: cosa può succedere Per questo motivo, come riporta il quotidiano Italia Oggi , si starebbe studiando un'altra soluzione, che accontenterebbe sia i broadcaster sia gli utenti. A giugno non ci sarebbe il cambio drastico; ...

Cambio Euro Dollaro Oggi: Dati positivi in Germania ed Europa Yahoo Finanza PIRLO PUO' SCEGLIERE! Le scelte, però non si fermano qui, in panchina c'è anche quel Dejan Kulusevski che all'andata fu decisivo come cambio, insieme a Weston McKennie.Anche il centrocampista, infatti, potrebbe essere un ...

Covid, da lunedì nessuna Zona Rossa e nuove riaperture: ma la Sicilia non sorride Covid - L'Italia procede verso un'ondata di riaperture. Si ritornerà a frequentare le piscine all'aperto e i centri commerciali nel weekend ...

E invece l'orditoio è un macchinario moderno e in funzione qui e. Rulli che fanno girare senza ...chiede a Draghi e preme perché firmi il contratto di sei anni con l'Europa (200 miliardi in...Per questo motivo, come riporta il quotidiano Italia, si starebbe studiando un'altra soluzione, che accontenterebbe sia i broadcaster sia gli utenti. A giugno non ci sarebbe ildrastico; ...Le scelte, però non si fermano qui, in panchina c'è anche quel Dejan Kulusevski che all'andata fu decisivo come cambio, insieme a Weston McKennie.Anche il centrocampista, infatti, potrebbe essere un ...Covid - L'Italia procede verso un'ondata di riaperture. Si ritornerà a frequentare le piscine all'aperto e i centri commerciali nel weekend ...