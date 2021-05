Oggi è un altro giorno, fuorionda con Bassetti: “Una mia amica è innamorata di lui” (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Bassetti è finito nelle ultime ore al centro del gossip. Il famoso virologo nell’ultimo anno ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano, essendo quasi sempre presente in ogni trasmissione in cui si parla della pandemia di Covid. Il medico è stato recentemente ospite anche ad Oggi è un altro giorno e all’interno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteoè finito nelle ultime ore al centro del gossip. Il famoso virologo nell’ultimo anno ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano, essendo quasi sempre presente in ogni trasmissione in cui si parla della pandemia di Covid. Il medico è stato recentemente ospite anche adè une all’interno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

teatrolafenice : ?? Nascevano oggi due grandi pensatori: Søren Kierkegaard e Karl Marx. L'uno ha piegato l'uomo su stesso dando inizi… - borghi_claudio : @szampa56 @OmnibusLa7 @alessandrasard1 Siamo al 9% di vaccinati over 60. Prendiamo atto che per voi ad oggi avremmo… - marcodimaio : Ieri #Luana, oggi un altro operaio a #BustoArsizio schiacciato da un tornio a 49 anni mentre lavorava. Siamo a 2 mo… - LobbaLuisa : RT @amici_da: Oggi è arrivato un nuovo ospite..un altro gatto nero magro e affamato che dividerà il cibo con l’altro..l’umido inizia a scar… - Gattaccioinfame : RT @LBaccio: Oggi scopro che: - hanno mandato mezzo esercito per chiudere una #torteria; - l’altro mezzo è andato, armi in pugno, a impedir… -