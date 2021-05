Occupazione | 96mila mamme hanno perso il lavoro nell’anno della pandemia Campania ultima insieme alla Calabria

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’annoè stato difficile per leitaliane, circa 6 milioni, chedovuto districarsi trae i figli piccoli rimasti a casa poiché nonpotuto contare sul supporto di asili nido e scuole materne. Complessivamente nel 2020 sono state 249 mila le donne cheile ben 96 mila erano, di queste 4 su 5figli con meno di 5 anni. Sono quelle madri che a causanecessità di seguire i più piccoli,dovuto rinunciare alo ne sono state espulse. La quasi totalità – 90 mila su 96 mila – erano già occupate part-time prima. ...

LaCnews24 : Nell'anno del Covid 96mila mamme hanno perso il lavoro, Calabria maglia nera per servizi e occupazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Occupazione 96mila

Il Denaro

Su 249mila donne che nel corso del 2020 hanno perso il lavoro, bensono mamme con figli ...casi la motivazione alla base di questa scelta era la proprio la difficoltà di conciliare l'...Complessivamente nel 2020 sono state 249mila le donne che hanno perso il lavoro e benerano ...dei casi la motivazione alla base di questa scelta era la difficoltà di conciliare l'...NAPOLI – Le mamme con figli minorenni in Italia sono poco più di 6 milioni e nell’anno della pandemia molte di loro sono state significativamente penalizzate nel mercato del lavoro, a causa del carico ...L’anno della pandemia è stato difficile per le mamme italiane, circa 6 milioni, che hanno dovuto districarsi tra lavoro e i figli piccoli rimasti a casa poiché non hanno potuto contare sul supporto di ...