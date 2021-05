Nuovo volo Bari-Tel Aviv “un eccellente risultato” secondo il console di Israele Fra gli otto collegamenti annunciati ieri da Wizzair (Di venerdì 7 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal consolato di Israele: Quando istituzioni e politica, con il prezioso supporto della diplomazia, dialogano con il tessuto economico e imprenditoriale del territorio, possono nascere sinergie in grado di portare ottimi risultati per tutti. Un eccellente risultato è indubbiamente il Nuovo volo Bari-Tel Aviv, annunciato oggi da Aeroporti di Puglia e la compagnia aerea Wizzair. Due voli a settimana, marted? e sabato, a partire dal prossimo 3 luglio per tutto l’anno. “L’Ambasciata d’Israele in Italia accoglie con grande soddisfazione la notizia”, ha commentato l’Ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar. “È un grande progetto, questo, frutto della sempre più solida ed estesa ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal consolato di: Quando istituzioni e politica, con il prezioso supporto della diplomazia, dialogano con il tessuto economico e imprenditoriale del territorio, possono nascere sinergie in grado di portare ottimi risultati per tutti. Unè indubbiamente il-Tel, annunciato oggi da Aeroporti di Puglia e la compagnia aerea. Due voli a settimana, marted? e sabato, a partire dal prossimo 3 luglio per tutto l’anno. “L’Ambasciata d’in Italia accoglie con grande soddisfazione la notizia”, ha commentato l’Ambasciatore d’in Italia Dror Eydar. “È un grande progetto, questo, frutto della sempre più solida ed estesa ...

