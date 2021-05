Nuovo decreto, possibile slittamento del coprifuoco e riapertura di palestre e piscine (Di venerdì 7 maggio 2021) Da metà maggio entrerà in vigore un Nuovo decreto: i provvedimenti attesi riguardano il coprifuoco, i centri sportivi e gli eventi. Covid, verso un Nuovo decreto da metà maggio: tutte le novità in arrivo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Da metà maggio entrerà in vigore un: i provvedimenti attesi riguardano il, i centri sportivi e gli eventi. Covid, verso unda metà maggio: tutte le novità in arrivo su Notizie.it.

Advertising

VittorioSgarbi : Il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter: 'Ho portato al Presidente Draghi le nostre idee su un Decreto per la… - EnricoLetta : Ho portato al Presidente #Draghi, dopo la positiva approvazione del PNRR, le nostre idee su un Decreto per la creaz… - Dibevr : RT @VittorioSgarbi: Il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter: 'Ho portato al Presidente Draghi le nostre idee su un Decreto per la crea… - PavliukArkhyp : Comunque fantastici quelli che incutevano il timore: “il SID lo vogliono chiudere anche tutti i docenti” Peccato… - DamatoRicardo : RT @VittorioSgarbi: Il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter: 'Ho portato al Presidente Draghi le nostre idee su un Decreto per la crea… -