Nuova tragedia sul lavoro, operaio morto in provincia di Parma

Incidente sul lavoro in provincia di Parma. Un operaio di 37 anni ha perso la vita in una ditta di mangimi. Indagini in corso. 

BOGOLESE (Parma) – Incidente sul lavoro in provincia di Parma. Nella serata di giovedì 6 maggio un operaio di 37 anni ha perso la vita in una ditta di mangimi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'uomo è rimasto schiacciato da un contenitore con diversi quintali di cibo per gli animali. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. E' stata aperta un'indagine per ricostruire meglio l'accaduto. 

Incidente sul lavoro nel Parmense

La ricostruzione dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti.

