Nuoto | Gabriele Detti rinuncia ai 1500 stile libero | “Non sono più la mia gara”

(Di venerdì 7 maggio 2021)non difenderà la medaglia di bronzo neialle prossime Olimpiadi di Tokyo. Il nuotatore toscano ha annunciato che non gareggerà più nella lunga distanza e che si preparerà solamente per i 400 e per gli 800. Un cambiamento che avverrà già agli Europei di Budapest, che si terranno dal 17 al 23 maggio. Il livornese ha preso questa decisione insieme allo zio e direttore tecnico della nazionale Stefano Morini, con il campione azzurro che potrebbe cimentarsi in futuro anche nei 200. “Inonpiù la miaun vecchietto e punterò tutto sui 400 ed 800e, proprio tenendo conto dell’età, potrei tentare i 200. Farò i 400 e gli 800 ...

Lo ha detto Gabriele Detti alla vigilia dei due grandi appuntamenti del 2021, gli Europei di nuoto a Budapest, al via il 17 maggio, ultimo grande appuntamento prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Detti abbandona la distanza più lunga del nuoto. "Con i 1500 stile libero ho finito, non sono più la mia gara, punterò tutto sui 400 e 800, sono un 'vecchietto', per questo eventualmente in futuro guaderò ai 200 stile libero". Lo ha detto Gabriele Detti.