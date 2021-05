“Notizie sempre smentite dai fatti”: la D’Urso non le manda a dire, frecciata al veleno (Di venerdì 7 maggio 2021) Finalmente Barbara D’Urso si fa sentire su tutte quelle voci che vogliono che Domenica Live chiuderà presto i battenti. Non lo fa direttamente, ma con una bella frecciatina che indirizza palesemente verso questa direzione. Alcune frasi pronunciate dalla conduttrice fanno pensare che si stesse riferendo proprio a chi volesse il contrarrio. Gli ospiti di Barbara D’Urso Durante la puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, Barbara D’Urso si è esposta con una frase molto particolare che non è sfuggita alle orecchie di chi si è interessato alla questione della presunta chiusura di Domenica Live. Quello che ha fatto intendere è stato detto in una situazione molto neutra. LEGGI ANCHE => “Angela da Mondello si sente “abbandonata” da Barbara D’Urso: “Perché non mi rispondi?” Al ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 maggio 2021) Finalmente Barbarasi fa sentire su tutte quelle voci che vogliono che Domenica Live chiuderà presto i battenti. Non lo fattamente, ma con una bella frecciatina che indirizza palesemente verso questazione. Alcune frasi pronunciate dalla conduttrice fanno pensare che si stesse riferendo proprio a chi volesse il contrarrio. Gli ospiti di BarbaraDurante la puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, Barbarasi è esposta con una frase molto particolare che non è sfuggita alle orecchie di chi si è interessato alla questione della presunta chiusura di Domenica Live. Quello che ha fatto intendere è stato detto in una situazione molto neutra. LEGGI ANCHE => “Angela da Mondello si sente “abbandonata” da Barbara: “Perché non mi rispondi?” Al ...

Ultime Notizie dalla rete : Notizie sempre Von der Leyen: 'Deroga brevetti vaccini non risolve il problema' Che è la posizione Ue, sempre che ci fosse "evidenza che il problema sono i brevetti". La svolta americana è stata una sorpresa "visto anche che di recente - racconta la fonte - gli Usa avevano ...

Vibo Valentia rinasce, è la capitale italiana del libro ...la risposta al bando tutta una serie di energie che porteranno del beneficio duraturo" ha sottolineato anche il presidente della giuria Montroni che ha ricordato come il nostro Paese sia sempre tra ...

L'Italia quasi tutta gialla, tre arancioni e nessuna in rosso - Salute & Benessere Agenzia ANSA Banca Mediolanum: ad aprile la raccolta netta totale sfiora quota 1 mld Banca Mediolanum alza il velo sui risultati commerciali relativi al mese di aprile 2021 che vedono volumi per 1.308 milioni di euro, di cui Raccolta Netta Totale di Gruppo a +956 milioni, Erogazioni d ...

Un Libro per l’Ambiente, i primi vincitori della XXII edizione Sono stati comunicati i primi vincitori della XXII edizione del Premio nazionale “Un Libro per l’Ambiente”, lo storico concorso di editoria ambientale promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia. Da 2 ...

