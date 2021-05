Non solo il Napoli, su Zaccagni piomba la Roma di Mourinho: il Verona ha già fissato il prezzo (Di venerdì 7 maggio 2021) Zaccagni Roma – Mattia Zaccagni è uno degli obiettivi del Napoli per la prossima sessione di calciomercato. Il calciatore del Verona ha disputato un’annata di altissimo livello, attirando su di sé l’attenzione di tanti club di Serie A. LEGGI ANCHE: RAI – Mannsverk può essere il primo colpo del Napoli, trattativa a buon punto Zaccagni nel mirino della Roma: il Verona fissa il prezzo Secondo quanto riferito da L’Arena, oltre ai partenopei c’è un’altra società italiana che si sarebbe fatta sotto per il suo acquisto. Si tratta della Roma di José Mourinho, che vuole potenziare il reparto sulla trequarti. Zaccagni ha il contratto in scadenza nel 2022, ma il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 maggio 2021)– Mattiaè uno degli obiettivi delper la prossima sessione di calciomercato. Il calciatore delha disputato un’annata di altissimo livello, attirando su di sé l’attenzione di tanti club di Serie A. LEGGI ANCHE: RAI – Mannsverk può essere il primo colpo del, trattativa a buon puntonel mirino della: ilfissa ilSecondo quanto riferito da L’Arena, oltre ai partenopei c’è un’altra società italiana che si sarebbe fatta sotto per il suo acquisto. Si tratta delladi José, che vuole potenziare il reparto sulla trequarti.ha il contratto in scadenza nel 2022, ma il ...

Advertising

Pontifex_it : Siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci s… - CarloCalenda : Candidassero chi gli pare: Zingaretti, Gualtieri, Napo Orso Capo o Amedeo Nazzari. Ma anche solo immaginare una nor… - _Carabinieri_ : Monte Porzio Catone (RM), un anziano chiama il 112: non ha nulla da mangiare a cena, è vedovo e invalido di guerra.… - polistodis : @SaryOtto Perché il problema di questo articolo è il sarcasmo verso le 'battaglie del web'. Perché i fischi sono so… - zazoomblog : Non solo il Napoli su Zaccagni piomba la Roma di Mourinho: il Verona ha già fissato il prezzo - #Napoli #Zaccagni… -