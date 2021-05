“Non ho nulla da mangiare, sono solo e vedovo, sono costretto su una sedia a rotelle” i carabinieri lo aiutano. Ecco la storia (Di venerdì 7 maggio 2021) vedovo e disabile, i carabinieri giungono in suo aiuto. Ecco come è andata questa storia davvero particolare! Il protagonista di questa storia davvero particolare è un anziano di Monte Porzio Catone, paese dei Castelli Romani in provincia di Roma. Cosa è successo? I carabinieri hanno ricevuto ieri sera una telefonata dell’uomo che si è rivolto a loro con queste parole: Non ho nulla da mangiare, sono solo e vedevo, sono costretto su una sedia a rotelle, sono un invalido di guerra. sono rimasto ferito a un occhio e a un orecchio a causa dello ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 7 maggio 2021)e disabile, igiungono in suo aiuto.come è andata questadavvero particolare! Il protagonista di questadavvero particolare è un anziano di Monte Porzio Catone, paese dei Castelli Romani in provincia di Roma. Cosa è successo? Ihanno ricevuto ieri sera una telefonata dell’uomo che si è rivolto a loro con queste parole: Non hodae vedevo,su unaun invalido di guerra.rimasto ferito a un occhio e a un orecchio a causa dello ...

Ultime Notizie dalla rete : Non nulla La guerra tra i giganti e il futuro del digitale Per la verità, in tutti questi anni abbiamo ormai imparato che nel digitale non esiste nulla di gratuito. E che se qualcosa ci viene offerto gratuitamente è perch la stiamo pagando con i nostri dati. ...

The Father, è uscito il trailer italiano del film per cui Hopkins ha vinto l'Oscar ... trama, cast e trailer del film The Father - Nulla è come sembra è la pellicola che ha segnato il ... vincitore anche nella categoria Migliore sceneggiatura non originale alla novantatreesima edizione ...

Era per Kim Kardashian la statuetta trafugata all’Italia. Lei: «Non ne so nulla» Corriere della Sera L’eremo di Kalitino, tra simboli identitari e condanne canine L’intera storia russa si è costituita nei secoli attraverso il conflitto tra città e campagna, l’una da sempre colpevole di subalternità esistenziale alla ragione europea, l’altra custode di eredità s ...

Ha senso allargare di nuovo l'uso del vaccino AstraZeneca agli under 60? Dal punto di vista logistico e organizzativo può avere un'utilità, anche se sul fronte scientifico non sono emerse novità rilevanti. L'ipotesi di abbassare il limite di età ventilata dal commissario F ...

