Non esiste una famiglia senza figli: Luxuria critica Tajani: 'La mamma dei retrogradi è sempre incinta' (Di venerdì 7 maggio 2021) senza i figli una famiglia non è una vera famiglia? Ma chi dice queste cose? Tajani e anche l'ex sindaco di Milano Albertini. ''Purtroppo la mamma dei retrogradi è sempre incinta. Se affidiamo alle ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 maggio 2021)unanon è una vera? Ma chi dice queste cose?e anche l'ex sindaco di Milano Albertini. ''Purtroppo ladei. Se affidiamo alle ...

Advertising

MatteoRichetti : A volte mi chiedo se facciano a gara per lanciare l'assurdità più grande, oggi è toccata a #Tajani con la massima '… - fattoquotidiano : Tajani: “La famiglia senza figli non esiste”. Azzolina (M5s): “Ma Forza Italia è questa roba qua?”. Sensi: “Ma come… - marcodimaio : Con rispetto per l’On. #Tajani, la frase “la famiglia senza figli non esiste” oltre che assurda è profondamente off… - GiovannaBrilli : RT @BarbaraRaval: COSA FACCIAMO di fronte all'ipocrisia (a dir poco) della Comm. europea? A causa dei contratti con le case farmaceutiche e… - Radioactive_Dol : Tajani (Forza Italia): 'La donna si realizza con la maternità, la famiglia senza figli non esiste.' Buone elezioni… -