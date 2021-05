“Non esiste famiglia senza figli”, scoppia il caso Tajani (Di venerdì 7 maggio 2021) Antonio Tajani nella bufera per una dichiarazione sulla famiglia pronunciata ieri durante la conferenza stampa organizzata da Forza Italia per presentare l’iniziativa ‘Mamma è bello’. La frase incriminata è ‘Non esiste una famiglia senza figli…’. Parole che hanno provocato la dura reazione di vari follower sui social, a cominciare dalla pagina Facebook del coordinatore nazionale azzurro, e che, raccontano, avrebbero suscitato vari malumori anche nel partito. L’unico a criticare pubblicamente il numero due di Fi è il senatore forzista Luigi Vitali, che con una nota stamane lo invita a correggere il tiro o a scusarsi: “Leggo dalle agenzie di stampa che Tajani avrebbe detto che ‘non esiste famiglia senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Antonionella bufera per una dichiarazione sullapronunciata ieri durante la conferenza stampa organizzata da Forza Italia per presentare l’iniziativa ‘Mamma è bello’. La frase incriminata è ‘Nonuna…’. Parole che hanno provocato la dura reazione di vari follower sui social, a cominciare dalla pagina Facebook del coordinatore nazionale azzurro, e che, raccontano, avrebbero suscitato vari malumori anche nel partito. L’unico a criticare pubblicamente il numero due di Fi è il senatore forzista Luigi Vitali, che con una nota stamane lo invita a correggere il tiro o a scusarsi: “Leggo dalle agenzie di stampa cheavrebbe detto che ‘non...

