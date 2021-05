Noi i ragazzi dello zoo di Berlino su Prime Video il 7 maggio, il romanzo scandalo di Christiane F. rivive in chiave moderna (Di venerdì 7 maggio 2021) Noi i ragazzi dello zoo di Berlino su Prime Video è la serie tv basata sull’omonimo romanzo scandalo di Christiane F., pubblicato nel 1978. All’epoca, il racconto autobiografico dell’autrice suscitò scalpore poiché parlava della sua esperienza, da giovanissima (aveva solo 12 anni), con la droga e la prostituzione, nella disperata Berlino di fine anni ’70. Un libro crudo e difficile da digerire, che il film dell’81 non è riuscito a pieno ad esPrimere i sentimenti rabbiosi della scrittrice verso la società del tempo. La serie tv della piattaforma Amazon riuscirà a rendere giustizia all’opera letteraria? Noi i ragazzi dello zoo di Berlino su Prime ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Noi izoo disuè la serie tv basata sull’omonimodiF., pubblicato nel 1978. All’epoca, il racconto autobiografico dell’autrice suscitò scalpore poiché parlava della sua esperienza, da giovanissima (aveva solo 12 anni), con la droga e la prostituzione, nella disperatadi fine anni ’70. Un libro crudo e difficile da digerire, che il film dell’81 non è riuscito a pieno ad esre i sentimenti rabbiosi della scrittrice verso la società del tempo. La serie tv della piattaforma Amazon riuscirà a rendere giustizia all’opera letteraria? Noi izoo disu...

