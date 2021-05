No! Al Buzzi di Milano non sperimentano il vaccino anti Covid19 sui bambini con handicap senza il consenso informato (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 21 aprile 2021 viene pubblicato un articolo di Byoblu dal titolo «sperimentano il vaccino sui bambini con handicap senza consenso informato» con riferimenti al vaccino anti Covid19 della Johnson & Johnson e all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano. A trattare l’argomento è la giornalista Tiziana Alterio, la quale avrebbe ricevuto l’informazione dalla madre di un bambino con disabilità. Il servizio, così come le “prove” portate dalla giornalista, non corrispondono ai fatti. Il post Facebook della giornalista: «Ecco come stanno sperimentando il vaccino sui bambini» Nel servizio vengono trasmesse la telefonata con la mamma e quella con una ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 21 aprile 2021 viene pubblicato un articolo di Byoblu dal titolo «ilsuicon» con riferimenti aldella Johnson & Johnson e all’ospedale pediatricodi. A trattare l’argomento è la giornalista Tiziana Alterio, la quale avrebbe ricevuto l’informazione dalla madre di un bambino con disabilità. Il servizio, così come le “prove” portate dalla giornalista, non corrispondono ai fatti. Il post Facebook della giornalista: «Ecco come stanno sperimentando ilsui» Nel servizio vengono trasmesse la telefonata con la mamma e quella con una ...

No! Al Buzzi di Milano non sperimentano il vaccino anti Covid19 sui bambini con handicap senza il consenso informato Open

