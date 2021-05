New York vuole offrire il vaccino Johnson&Johnson a tutti i turisti (Di venerdì 7 maggio 2021) La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l’autorizzazione dello Stato. Diversi siti per la vaccinazione dei visitatori saranno installati in alcuni dei punti più frequentati dai turisti, come Times Square, il ponte di Brooklyn e la Highline. “Quest’estate assisteremo a un ritorno del turismo a New York“, ha detto de Blasio, ricordando come nella città siano state già somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Lo riporta il Washington Post. Leggi anche: Svolta nella lotta al Covid: Biden annuncia la sospensione dei brevetti per i vaccini TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) La città di Newche visitano la Grande Mela ilmonodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l’autorizzazione dello Stato. Diversi siti per la vaccinazione dei visitatori saranno installati in alcuni dei punti più frequentati dai, come Times Square, il ponte di Brooklyn e la Highline. “Quest’estate assisteremo a un ritorno del turismo a New“, ha detto de Blasio, ricordando come nella città siano state già somministrate oltre 6 milioni di dosi dianti Covid. Lo riporta il Washington Post. Leggi anche: Svolta nella lotta al Covid: Biden annuncia la sospensione dei brevetti per i vaccini TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL ...

