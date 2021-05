New York Times: Real Madrid, Barcellona e Juventus si scagliano contro i club che hanno lasciato la Super Lega (Di venerdì 7 maggio 2021) La Super Lega continua a far discutere, sebbene sia durata sole 48 ore dalla sua “nascita”, dalla battaglia contro la UEFA la lotta sembra spostarsi direttamente all’interno dei club partecipanti. A sciverlo è il New York Times, secondo il quale sarebbe in corso una vera e propria battaglia Legale. Il New York Times racconta di imminenti azioni Legali (con gravi conseguenze finanziarie) da parte di Juventus, Real Madrid e Barcellona nei confronti delle altre nove (le sei inglesi, più Inter, Milan ed Atletico Madrid). Alla base ci sarebbero due lettere: una di rinuncia alla Super Lega, imposta dalla ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Lacontinua a far discutere, sebbene sia durata sole 48 ore dalla sua “nascita”, dalla battagliala UEFA la lotta sembra spostarsi direttamente all’interno deipartecipanti. A sciverlo è il New, secondo il quale sarebbe in corso una vera e propria battagliale. Il Newracconta di imminenti azionili (con gravi conseguenze finanziarie) da parte dinei confronti delle altre nove (le sei inglesi, più Inter, Milan ed Atletico). Alla base ci sarebbero due lettere: una di rinuncia alla, imposta dalla ...

