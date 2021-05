Netflix, nuova stagione per la serie amatissima: apoteosi sul web – VIDEO (Di venerdì 7 maggio 2021) Netflix è pronta a lanciare la serie che più di tutte ha tenuto con gli occhi incollati allo schermo milioni di spettatori. Il countdown è giunto al termine. Netflix è pronta a lanciare la quarta stagione di Stranger Things e lo fa con il primo trailer ufficiale che rivela dettagli importanti sui nuovi episodi sui L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 maggio 2021)è pronta a lanciare lache più di tutte ha tenuto con gli occhi incollati allo schermo milioni di spettatori. Il countdown è giunto al termine.è pronta a lanciare la quartadi Stranger Things e lo fa con il primo trailer ufficiale che rivela dettagli importanti sui nuovi episodi sui L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Il_Paradroide : RT @IGNitalia: La nostra recensione – rigorosamente senza spoiler – di #JupitersLegacy, la nuova serie in calzamaglia di Netflix basata sul… - Ieeyvm : Qualcuno sa quando verrà messa la stagione nuova dei 7 peccati capitali su netflix? - IGNitalia : La nostra recensione – rigorosamente senza spoiler – di #JupitersLegacy, la nuova serie in calzamaglia di Netflix b… - tuttocartoni : I fumetti imperdibili per accompagnare la visione di Jupiter’s Legacy - rikibona : RT @NerdPoint1: Sabato di nuovo in diretta alle 10 su @BlablaNetwork con tantissimi argomenti: - le nuove uscite #Marvel - Star Wars The B… -