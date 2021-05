NES: dopo 20 anni la YouTuber Somari ha completato la sua collezione di giochi (Di venerdì 7 maggio 2021) La raccolta di videogiochi muove milioni di dollari ogni mese, con i collezionisti che non esitano a spendere migliaia e migliaia di dollari su un singolo prodotto, per cercare di completare le loro diverse collezioni. Tuttavia, non è la stessa cosa collezionare, ad esempio, giochi moderni poiché sono state prodotte molte più unità, che collezionare titoli retro del secolo scorso, e forse il mercato da collezione più costoso è quello di Nintendo NES, dato che attualmente è molto difficile trovare scatole praticamente intonse. Una fan giapponese, dopo 20 anni di tentativi, è finalmente riuscita a completare la sua collezione di giochi Famicom, tutti completi di scatola e istruzioni, e sicuramente nulla è costato poco. Nello specifico, la YouTuber ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) La raccolta di videomuove milioni di dollari ogni mese, con i collezionisti che non esitano a spendere migliaia e migliaia di dollari su un singolo prodotto, per cercare di completare le loro diverse collezioni. Tuttavia, non è la stessa cosa collezionare, ad esempio,moderni poiché sono state prodotte molte più unità, che collezionare titoli retro del secolo scorso, e forse il mercato dapiù costoso è quello di Nintendo NES, dato che attualmente è molto difficile trovare scatole praticamente intonse. Una fan giapponese,20di tentativi, è finalmente riuscita a completare la suadiFamicom, tutti completi di scatola e istruzioni, e sicuramente nulla è costato poco. Nello specifico, la...

Advertising

Eurogamer_it : Dopo 20 anni la youtuber Somari ha completato la collezione di giochi per #NES. - Frances48520231 : RT @commentoiltrah: dire a Piera dopo 17 anni che deve avere pazienza è assurdo, avete fatto soffrire una madre per la vostra incompetenza… - Moonlig94421095 : RT @commentoiltrah: dire a Piera dopo 17 anni che deve avere pazienza è assurdo, avete fatto soffrire una madre per la vostra incompetenza… - Letizia_aaa : RT @commentoiltrah: dire a Piera dopo 17 anni che deve avere pazienza è assurdo, avete fatto soffrire una madre per la vostra incompetenza… - Vale08731 : RT @commentoiltrah: dire a Piera dopo 17 anni che deve avere pazienza è assurdo, avete fatto soffrire una madre per la vostra incompetenza… -