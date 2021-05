Nel Pnrr non c’è posto per la digitalizzazione degli Enti del Terzo Settore (Di venerdì 7 maggio 2021) di Giuseppe Varvaro Uno dei tre settori del sistema economico e sociale italiano, quello degli Enti del Terzo Settore, detti anche Ets, sembra essere stato relegato al Medioevo informatico dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) trasmesso al Parlamento il 25 aprile 2021. Beneficiari della prima missione, sulla digitalizzazione, saranno infatti solo gli altri due settori: Stato e mercato. All’interno delle componEnti “M5.C2” e “M5.C3” della quinta missione del Pnrr, su inclusione e coesione, sono previsti per gli Ets ruoli di coprogettazione nei servizi ai disagiati e ai bisognosi e nei piani urbani integrati; contrasto alla povertà educativa; housing temporaneo e stazioni di posta; valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Gli Ets del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) di Giuseppe Varvaro Uno dei tre settori del sistema economico e sociale italiano, quellodel, detti anche Ets, sembra essere stato relegato al Medioevo informatico dal(Piano nazionale di ripresa e resilienza) trasmesso al Parlamento il 25 aprile 2021. Beneficiari della prima missione, sulla, saranno infatti solo gli altri due settori: Stato e mercato. All’interno delle compon“M5.C2” e “M5.C3” della quinta missione del, su inclusione e coesione, sono previsti per gli Ets ruoli di coprogettazione nei servizi ai disagiati e ai bisognosi e nei piani urbani integrati; contrasto alla povertà educativa; housing temporaneo e stazioni di posta; valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Gli Ets del ...

