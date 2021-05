Nel Napoli la rivoluzione sarà doppia: allenatore e direttore sportivo (Di venerdì 7 maggio 2021) Nell’intervista al Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ha dedicato tre parole tre al Napoli. Alla frase di Zazzaroni: “Ti ha fatto fuori De Laurentiis”, ha risposto: «Non è esatto». Ed è così. Nel senso, chiariamolo ancora una volta, che De Laurentiis si è lasciato convincere dai suoi più stretti collaboratori Giuntoli e Chiavelli (come spiegammo mesi fa, anche a proposito dell’operazione Ibrahimovic che naufragò). La rottura con Ancelotti è una ferita che è rimasta nella memoria del Napoli e soprattutto del suo presidente. De Laurentiis ha attraversato un periodo che potremmo definire di confusione, in cui ha smarrita la bussola (non gli era mai successo). L’ammutinamento fu un evento traumatico. Il nostro pensiero lo abbiamo espresso sin troppe volte, l’ammutinamento è stata la conseguenza di una politica societaria troppo incline al compromesso e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Nell’intervista al Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ha dedicato tre parole tre al. Alla frase di Zazzaroni: “Ti ha fatto fuori De Laurentiis”, ha risposto: «Non è esatto». Ed è così. Nel senso, chiariamolo ancora una volta, che De Laurentiis si è lasciato convincere dai suoi più stretti collaboratori Giuntoli e Chiavelli (come spiegammo mesi fa, anche a proposito dell’operazione Ibrahimovic che naufragò). La rottura con Ancelotti è una ferita che è rimasta nella memoria dele soprattutto del suo presidente. De Laurentiis ha attraversato un periodo che potremmo definire di confusione, in cui ha smarrita la bussola (non gli era mai successo). L’ammutinamento fu un evento traumatico. Il nostro pensiero lo abbiamo espresso sin troppe volte, l’ammutinamento è stata la conseguenza di una politica societaria troppo incline al compromesso e ...

Advertising

gennaromigliore : Sono d’accordo con @PieroSansonetti: si sta tentando in tutti i modi di distogliere l’attenzione da ciò che accade… - mirkocalemme : #Conte ha fatto un grandissimo lavoro, ma il 'regno' la #Juventus lo ha distrutto da sola, col suo peggior rendimen… - SkyTG24 : Viene scambiata per un cinghiale: donna ferita con un colpo di fucile nel Salernitano - AldTar : @Gius1992 @Guido17595958 Ma è ovvio, in Campania deve sempre andare qualcosa male. Un po' come quell'articolo su Mi… - Napolikeit : Eventi a Napoli nel weekend dal 7 al 9 maggio 2021 #napoli #Cinema_Vittoria #museo_archeologico_nazionale… -