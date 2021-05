Nel Lazio 38.560 attualmente positivi, 273 in terapia intensiva (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Sono 38.560 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 36.344 sono in isolamento domiciliare, 1.943 sono ricoverati non in terapia intensiva, 273 sono ricoverati in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri), 7.852 sono deceduti e 283.769 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Sono 38.560 i casial Covid-19 nel. Di questi, 36.344 sono in isolamento domiciliare, 1.943 sono ricoverati non in, 273 sono ricoverati in(+8 rispetto a ieri), 7.852 sono deceduti e 283.769 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

UEFAcom_it : #AccaddeOggi nel 1998: l'Inter supera la Lazio in finale e vince la Coppa UEFA ?????? #UEL | @Inter - GoalItalia : La prima finale di Coppa UEFA in gara secca tra due italiane ?????? Il 6 maggio 1998 l’Inter batteva la Lazio 3-0 a P… - Gazzetta_it : #serieA #LazioFiorentina 8-2 nel 1995: la partita perfetta di #Zeman - sophilos5 : RT @GianniCuperIoPD: La linea progressista: candidiamo Zingaretti a Roma, perdiamo, lo ritrombiamo, trombiamo anche Letta, congresso, nuovo… - patriziadegioia : RT @mariamacina: L’ex segretario del Partito democratico è invocato per Roma, ma nel frattempo, non si sa per quale motivo, i massimi espon… -