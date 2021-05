NBA 2021 | i risultati della notte 7 maggio | i Lakers asfaltati nel derby | Dallas infligge a Brooklyn il 4° ko di fila

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) Durante laappena trascorsa si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Ildi Los Angeles, match più attesoserata, va ai Clippers, che stendono iper 118-94. Continua dunque il momento difficile per i campioni in carica, che subiscono il settimo ko nelle ultime nove gare e perdono per infortunio anche Anthony Davis (problemi alla schiena). Ottima prova di collettivo dei Clippers che portano sette giocatori in doppia cifra, tra i quali spicca un Paul George da 24 punti, mentre tra i gialloviola inutili i 25 punti di Kyle Kuzma. Vittoria importante per iMavericks, che battono per 113-109 iNets e infliggono loro la quarta sconfitta ...