(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlannuncia che sono “tuttial Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”. Per gli azzurri, alla vigilia della trasferta a La, si prospetta un tour de force da brividi. Battere nell’ordine, Udinese, Fiorentina e Verona per raggiungere la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. La squadra di Italiano è ancora impegnata nella lotta per la salvezza e si può esser certi che profonderà fino all’ultima goccia di sudore per fare risultato contro i partenopei. Gattuso per la trasferta di domani si presenta domani al ‘Picco’ con due defezioni, quella di Koulibaly che proprio nella gara con i sardi ha riportato un problema muscolare e quella di Maksimovic, risultato positivo al Covid. La coppia dei ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, tamponi negativi: ecco i convocati per la sfida con lo #Spezia ** - Paroladeltifoso : Ssc Napoli, l’esito dei tamponi effettuati - NCN_it : #UFFICIALE – IL #NAPOLI COMUNICA: «TUTTI NEGATIVI I TAMPONI EFFETTUATI AL GRUPPO SQUADRA» #SSCNapoli - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ADESSO E' UFFICIALE CASI COVID NEL GRUPPO SQUADRA, ARRIVA L'ANNUNCIO DEL CLUB AZZURRO >>>>>>… - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 1.382 positivi su meno di 19mila tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tamponi

L' SSCha reso noto, attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo, che tutti i giocatori sono risultati negativi aiai quali sono stati sottoposti nel corso della mattinata odierna. La ...... oggi il virus fa registrare 1.382 positivi su 18.779molecolari esaminati , 121 in meno di ieri con 2.321processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 7,36% dei ...Il Napoli annuncia che “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”. Per gli azzurri, alla vigilia della trasferta a La Spezia, si prospetta un tou ...Il Napoli domani in campo contro lo Spezia per la quart’ultima giornata di campionato. L’appuntamento è per le ore 15,00. Non ci saranno Koulibaly e Makimovic, il primo infortunato il secondo positivo ...