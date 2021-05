NAPOLI, la Federico II deposita il brevetto per un nuovo vaccino in pillole contro il COVID-19 (Di venerdì 7 maggio 2021) vaccino in pillole contro il COVID-19, l’Università degli Studi di NAPOLI Federico II in collaborazione con la Nextbiomics, società biotech, ha depositato domanda di brevetto per il nuovo vaccino. COME FUNZIONA IL vaccino IN pillole contro IL COVID-19 Il vaccino brevettato dalla Federico II, si legge sul quotidiano la Repubblica, è un modello innovativo di immunizzazione contro il COVID. Funziona mediante la stimolazione del sistema immune intestinale. Il vaccino si differenzia dagli altri in quanto non necessita di iniezione. Inoltre, non utilizza un vettore virale ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 maggio 2021)inil-19, l’Università degli Studi diII in collaborazione con la Nextbiomics, società biotech, hato domanda diper il. COME FUNZIONA ILINIL-19 Ilbrevettato dallaII, si legge sul quotidiano la Repubblica, è un modello innovativo di immunizzazioneil. Funziona mediante la stimolazione del sistema immune intestinale. Ilsi differenzia dagli altri in quanto non necessita di iniezione. Inoltre, non utilizza un vettore virale ...

napolipiucom : NUOVO PRIMATO PER #NAPOLI: LA FEDERICO II DEPOSITA IL BREVETTO PER UN NUOVO VACCINO IN PILLOLE CONTRO IL #COVID-19.… - AnnaSimo72 : RT @AnnaRagosta: #Covid, Giovanni Sarnelli @giancasarnelli ,professore di Gastroenterologia della Università Federico II @UninaIT , co-fon… - Insgaet : Covid, domanda di brevetto per vaccino orale da Federico II di Napoli - profluigimarino : Foto appena pubblicata @ Università degli Studi di Napoli Federico II - LolloIuliano : RT @mozzarella_dop: Un raccordo tra mondo scientifico, accademico e produttivo per affrontare le nuove sfide della filiera: Matteo Lorito,… -