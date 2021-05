Napoli, i convocati per lo Spezia: out Koulibaly, c'è Ospina (Di venerdì 7 maggio 2021) Napoli - Il Napoli ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per la trasferta di domani, ore 15, in casa dello Spezia . Torna l'emergenza in difesa per Rino Gattuso che perde l'infortunato Kalidou ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 maggio 2021)- Ilha ufficializzato la lista dei 23per la trasferta di domani, ore 15, in casa dello. Torna l'emergenza in difesa per Rino Gattuso che perde l'infortunato Kalidou ...

