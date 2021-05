Napoli | Gattuso vara una nuova strategia per raggiungere la Champions | Terapia d’urto per i calciatori

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 7 maggio 2021) Rinonon si ferma nemmeno difronte ad una stagione balorda, agli azzurri non è mancato nulla: infortuni, contagi, tensioni. La nottata sembrava passata, parafrasando Eduardo, invece lo stop contro il Cagliari, l’infortunio a Koulibaly e lo stop per il Covid di Maksimovic, hanno ribaltato tutto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere del Mezzogiorno, ilè ancora padrone del suo destino ma con qualche complicazione in più. “Non ci sono più bonus da giocare, per non dover guardare le altre bisogna vincerle tutte. È rientrato in gruppo Ospina, che manca dalla gara contro la Sampdoria del 10 aprile scorso.è consapevole dell’importanza del momento e sta preparando la delicata trasferta al Picco calcolando tutte le difficoltà degli ultimi giorni. Lo Spezia è un cliente ostico, ha inflitto una profonda ...