Nadal-Zverev in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021

(Di venerdì 7 maggio 2021) Rafaele Alexandersi affrontano in occasione dei quarti di finale deldi. Sulla terra rossa spagnola il maiorchino va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva nonché dell’ennesima semifinale. I favori del pronostico sono dalla sua parte, ma occhio a non sottovalutare il suo avversario. In passato,è stato infatti campione di questo torneo ed ha vinto gli ultimi due precedenti, seppur sul duro. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una grande partita. SEGUIINIL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita andrà in scena nella giornata odierna, venerdì 7 maggio, non prima delle ore 15:00 sul Campo Centrale. La copertura televisiva ...

Sportface.it

vs [5] A.- non prima delle 15 diretta Sky Sport Arena (Boschetto - Golarsa) A. Bublik vs C. Ruud - ore 19 diretta Sky Sport Uno [16] C. Garin vs [8] M. Berrettini - a seguire ...SEGUIIN DIRETTA IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita andrà in scena nella giornata odierna, venerdì 7 maggio, non prima delle ore 15:00 sul Campo Centrale . La copertura televisiva ...Il programma del giovedì al Mutua Madrid Open 2021 prevede tutti gli ottavi di finale maschili e le due semifinali femminili. Matteo Berrettini mette nel mirino i quarti, affrontando da favorito (1,28 ...Il match tra Matteo e Delbonis sarà il quinto di giornata sull'Arantxa Sanchez. In campo anche Thiem, Medvedev e Tsitsipas. Alle 13 e alle 20:30 le semifinali femminili ...