Mutti cerca 1100 lavoratori: 300 solo in Campania. Requisiti e domande (Di venerdì 7 maggio 2021) L’azienda Mutti cerca 1100 lavoratori per la stagione 2021. Sono ufficialmente aperte le candidature anche in Campania. Nella nostra regione sono 300 i dipendenti di cui la società ha bisogno. Mutti, si cercano 1100 lavoratori stagionali I lavoratori stagionali ricercati dall’azienda presteranno servizio tra luglio e settembre e verranno assunti per supportare le attività produttive L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 maggio 2021) L’aziendaper la stagione 2021. Sono ufficialmente aperte le candidature anche in. Nella nostra regione sono 300 i dipendenti di cui la società ha bisogno., sinostagionali Istagionali riti dall’azienda presteranno servizio tra luglio e settembre e verranno assunti per supportare le attività produttive L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TerrinoniL : Mutti cerca 1100 lavoratori stagionali, le assunzioni per la campagna del pomodoro - GnamTasty : RT @ilGamberoRosso: Per chi cerca un lavoro stagionale nel campo dell’agroalimentare, l’azienda di pomodoro Mutti mette a disposizione post… - ilGamberoRosso : Per chi cerca un lavoro stagionale nel campo dell’agroalimentare, l’azienda di pomodoro Mutti mette a disposizione… - GianbasilioS : RT @EdTroiano: @MuttiPomodoro cerca 1.100 stagionali per la campagna del pomodoro 2021 Nel periodo tra luglio e settembre all’interno dei t… - EdTroiano : @MuttiPomodoro cerca 1.100 stagionali per la campagna del pomodoro 2021 Nel periodo tra luglio e settembre all’inte… -