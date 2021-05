Municipio XII, Pd: M5S vota contro linea Raggi su mozione ambulanti (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Si e’ discussa oggi la mozione presentata dai consiglieri Tomassetti (PD) e Salmoni (Lista Civica) per richiedere il rispetto della normativa nazionale e il rinnovo di dodici anni delle licenze degli ambulanti per il commercio su aree pubbliche.” “La maggioranza 5 Stelle si e’ del tutto spaccata e il Municipio ha votato contro la linea, ingiustificabile, della Sindaca di mettere a bando le licenze. Ora occorre vigilare per il rispetto della votazione: solo cosi’ potremo salvare i mercati presenti nel territorio, non da ultimo Porta Portese”. E’ quanto fa sapere Elio Tomassetti, consigliere municipale del Pd del XII Municipio. “Soprattutto, per il futuro- aggiunge- occorrera’ realmente impegnarsi per la riqualificazione di tutte le strutture del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Si e’ discussa oggi lapresentata dai consiglieri Tomassetti (PD) e Salmoni (Lista Civica) per richiedere il rispetto della normativa nazionale e il rinnovo di dodici anni delle licenze degliper il commercio su aree pubbliche.” “La maggioranza 5 Stelle si e’ del tutto spaccata e ilhatola, ingiustificabile, della Sindaca di mettere a bando le licenze. Ora occorre vigilare per il rispetto dellazione: solo cosi’ potremo salvare i mercati presenti nel territorio, non da ultimo Porta Portese”. E’ quanto fa sapere Elio Tomassetti, consigliere municipale del Pd del XII. “Soprattutto, per il futuro- aggiunge- occorrera’ realmente impegnarsi per la riqualificazione di tutte le strutture del ...

