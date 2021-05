Mourinho “Vacanze Romane”: il murales con la Vespa Specialone – FOTO (Di venerdì 7 maggio 2021) Jose Mourinho sbarca a Roma ma solo su un murales: l’immagine che si rifà al film “Vacanze Romane”: la dedica allo Special One – FOTO Jose Mourinho sbarca a Roma. Il tecnico la prossima stagione sarà sulla panchina dei giallorossi con l’annuncio che è arrivato nel corso della settimana dopo la separazione annunciata con Fonseca a fine annata. Roma lo accoglie con un murales che richiama il celebre film “Vacanze Romane” con Gregory Peck e Audrey Hepburn, con l’iconica Vespa che per Mourinho diventa “Specialone”. Romanisti are ready for Mourinho pic.twitter.com/O9zmua6oSY — Lupo (@LupoASRoma) May 7, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Josesbarca a Roma ma solo su un: l’immagine che si rifà al film “”: la dedica allo Special One –Josesbarca a Roma. Il tecnico la prossima stagione sarà sulla panchina dei giallorossi con l’annuncio che è arrivato nel corso della settimana dopo la separazione annunciata con Fonseca a fine annata. Roma lo accoglie con unche richiama il celebre film “” con Gregory Peck e Audrey Hepburn, con l’iconicache perdiventa “”. Romanisti are ready forpic.twitter.com/O9zmua6oSY — Lupo (@LupoASRoma) May 7, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

