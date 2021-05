Mourinho, Lo Monaco critica la Roma: “Spalletti, Sarri e Allegri come il portoghese. Vi spiego perchè avrei scelto loro” (Di venerdì 7 maggio 2021) L'arrivo di Jose Mourinho alla Roma ha scosso il panorama calcistico nazionale.Foschi: “Sono ancora ferito per la vicenda Palermo. Mourinho-Roma? Non lo avrei preso”I giallorossi dopo un'annata altalenante hanno voglia di dare una svolta forte al progetto di crescita, e la nuova società ha scelto un allenatore di grande carisma e personalità. La decisione è arrivata un po' a sorpresa dopo che da qualche tempo andavano avanti i contatti con Maurizio Sarri. Se il popolo capitolino è in larga fascia favorevole all'arrivo del tecnico portoghese, c'è qualcuno che invece è più scettico. Di quest'ultima categoria fa parte anche Pietro Lo Monaco ex direttore sportivo del Palermo.VIDEO Roma, Darboe emozionato: ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) L'arrivo di Joseallaha scosso il panorama calcistico nazionale.Foschi: “Sono ancora ferito per la vicenda Palermo.? Non lopreso”I gialssi dopo un'annata altalenante hanno voglia di dare una svolta forte al progetto di crescita, e la nuova società haun allenatore di grande carisma e personalità. La decisione è arrivata un po' a sorpresa dopo che da qualche tempo andavano avanti i contatti con Maurizio. Se il popolo capitolino è in larga fascia favorevole all'arrivo del tecnico, c'è qualcuno che invece è più scettico. Di quest'ultima categoria fa parte anche Pietro Loex direttore sportivo del Palermo.VIDEO, Darboe emozionato: ...

