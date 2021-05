Mourinho, Cosmi sentenzia: “Uno dei migliori al mondo. La Roma può tornare grande” (Di venerdì 7 maggio 2021) Jose Mourinho la prossima stagione allenerà la Roma.Mourinho, Lo Monaco critica la Roma: “Spalletti, Sarri e Allegri come il portoghese. Vi spiego perchè avrei scelto loro”La notizia è arrivata qualche giorno fa e ha scombussolato gli appassionati di calcio di tutto il panorama internazionale. Sul ritorno dello special one ci sono pareri contrastanti, con però la maggior parte degli appassionati che si schiera a favore del ritorno del portoghese in Italia. Dello stesso parere è anche Serse Cosmi, attuale tecnico del Crotone che domenica affronterà la Roma.Mourinho, Malagò sicuro: “L’arrivo del portoghese un segnale importante”L'ex tecnico del Palermo ha parlato oggi in conferenza stampa provando a dare un suo parere sul ritorno di Josè Mourinho: ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) Josela prossima stagione allenerà la, Lo Monaco critica la: “Spalletti, Sarri e Allegri come il portoghese. Vi spiego perchè avrei scelto loro”La notizia è arrivata qualche giorno fa e ha scombussolato gli appassionati di calcio di tutto il panorama internazionale. Sul ritorno dello special one ci sono pareri contrastanti, con però la maggior parte degli appassionati che si schiera a favore del ritorno del portoghese in Italia. Dello stesso parere è anche Serse, attuale tecnico del Crotone che domenica affronterà la, Malagò sicuro: “L’arrivo del portoghese un segnale importante”L'ex tecnico del Palermo ha parlato oggi in conferenza stampa provando a dare un suo parere sul ritorno di Josè: ...

