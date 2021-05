Mourinho alla Roma, Malagò: “Suo ritorno in Italia dà fiducia” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Per il calcio Italiano il ritorno di Mourinho è una grande cosa perché il personaggio è di fama planetaria e vuole investire professionalmente nel nostro Paese. E’ come se arrivasse un grande giocatore, dà fiducia al calcio Italiano”. Questa l’idea del presidente del Coni Giovanni Malagò sull’annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma. “Un ritorno di Totti e De Rossi nel club giallorosso? Come è successo con il Milan e Maldini e con l’Inter e Zanetti, credo che le squadre debbano cercare di aggregare chi ha fatto la storia perché è un valore aggiunto, ma soprattutto è quello che la piazza e i tifosi vogliono”, ha aggiunto Malagò parlando a margine di un convegno a Palazzo H. Sul rapporto con il mondo ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) “Per il calciono ildiè una grande cosa perché il personaggio è di fama planetaria e vuole investire professionalmente nel nostro Paese. E’ come se arrivasse un grande giocatore, dàal calciono”. Questa l’idea del presidente del Coni Giovannisull’annuncio di Josècome nuovo allenatore della. “Undi Totti e De Rossi nel club giallorosso? Come è successo con il Milan e Maldini e con l’Inter e Zanetti, credo che le squadre debbano cercare di aggregare chi ha fatto la storia perché è un valore aggiunto, ma soprattutto è quello che la piazza e i tifosi vogliono”, ha aggiuntoparlando a margine di un convegno a Palazzo H. Sul rapporto con il mondo ...

Advertising

DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - FBiasin : L'inutile, ma doveroso, sondaggio del martedì: il primo #InterRoma a San Siro con il pubblico sugli spalti, tu, tif… - sportface2016 : #Mourinho alla #Roma, #Malagò: 'Suo ritorno in #Italia, dà fiducia' - NCN_it : #ANCELOTTI: «#ADL NON MI HA FATTO FUORI. IO A #NAPOLI COME #MOURINHO ALLA #ROMA? PUÒ ESSERE...» #DeLaurentiis -