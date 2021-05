Mourinho alla Roma, Lo Monaco: “Allegri, Sarri o Spalletti valgono quanto il portoghese” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Allegri, Sarri e Spalletti sono tre allenatori di grande spessore che valgono Mourinho. Poi sono italiani: io impazzisco, mi sembra che il calcio si sia fermato in Portogallo con Mendes deus ex machina di tutto. Non mi sorprenderei di vedere a Roma Renato Sanches. O anche Lamela“. Così ai microfoni di Radio Marte l’ex direttore sportivo del Catania, Pietro Lo Monaco, che ha commentato il ritorno in Italia dello Special One. Con Mourinho, ai tempi dell’Inter, Lo Monaco ebbe un botta e risposta a distanza che fece il giro del web per mesi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) “sono tre allenatori di grande spessore che. Poi sono italiani: io impazzisco, mi sembra che il calcio si sia fermato in Portogallo con Mendes deus ex machina di tutto. Non mi sorprenderei di vedere aRenato Sanches. O anche Lamela“. Così ai microfoni di Radio Marte l’ex direttore sportivo del Catania, Pietro Lo, che ha commentato il ritorno in Italia dello Special One. Con, ai tempi dell’Inter, Loebbe un botta e risposta a distanza che fece il giro del web per mesi. SportFace.

