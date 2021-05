Mountain Bike, Coppa del Mondo XCO 2021: Mathieu van der Poel e Pauline Ferrand-Prevot vincono gli Short Track di Albstadt (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ iniziata ufficialmente oggi, ad Albstadt, in Germania, la Coppa del Mondo di cross country, la disciplina olimpica della Mountain Bike. La manifestazione si è aperta con gli Short Track, le gare brevi che servono per stillare le griglie di partenza delle prove di domenica e che assegnano anche punti per la graduatoria generale. Tra gli uomini si è imposto Mathieu van der Poel, mentre tra le donne ha trionfato l’iridata in carica Pauline Ferrand-Prevot. Il fuoriclasse neerlandese, che non correva in Mountain Bike da quasi due anni, ha dato una dimostrazione di forza incredibile. Già nel secondo e nel terzo dei sette giri in programma si era prodotto ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ iniziata ufficialmente oggi, ad, in Germania, ladeldi cross country, la disciplina olimpica della. La manifestazione si è aperta con gli, le gare brevi che servono per stillare le griglie di partenza delle prove di domenica e che assegnano anche punti per la graduatoria generale. Tra gli uomini si è impostovan der, mentre tra le donne ha trionfato l’iridata in carica. Il fuoriclasse neerlandese, che non correva inda quasi due anni, ha dato una dimostrazione di forza incredibile. Già nel secondo e nel terzo dei sette giri in programma si era prodotto ...

Advertising

Ciclignorante : Ad Albstadt parte la coppa del mondo di mountain bike e indovinate un po’ chi ha vinto lo short track? Aiutino? Uno… - ztzandre : Short track (XCC) - Masculino e Feminino - rickybelloni : Dopo 4 mesi andare in mountain bike e’ stato come scalare una montagna a mani nude!!?????? - MissioneStartup : RT @CorInnovazione: In inglese significa “ghiaia” ed è un modello che sta a metà tra le biciclette da corsa (troppo leggere) e le mountain… - CorriereRomagna : San Marino, vandali alla pista di mountain bike di Serravalle - -

Ultime Notizie dalla rete : Mountain Bike Il Museo diocesano di Albenga e il Golfclub Garlenda presentano: Golf Nature & Culture Italian Riviera ... al pacchetto base, la scuola di cucina ligure, il whalewatching e la straordinaria offerta outdoor di Garlenda e delle valli che la circondano: dai sentieri per l'hiking e le mountain bike alle ...

Piste ciclabili e strade bianche. In Valdarno un primato In Toscana sono stati realizzati oltre 220 itinerari di cicloturismo, un'ampia scelta per tutti gli appassionati delle due ruote in tutte le sfumature dalla bici da strada alla mountain bike passando per le eBike o biciclette a pedalata assistita che stanno letteralmente spopolando. Tutti i percorsi proposti sono molto vari e diversi fra loro ma hanno però un unico ...

Maxime Marotte, impressionanti conseguenze della sua ultima caduta PIANETAMOUNTAINBIKE.IT Mountain Bike, Coppa del Mondo XCO 2021: Mathieu van der Poel e Pauline Ferrand-Prevot vincono gli Short Track di Albstadt E' iniziata ufficialmente oggi, ad Albstadt, in Germania, la Coppa del Mondo di cross country, la disciplina olimpica della mountain bike. La manifestazione si è aperta con gli Short Track, le gare br ...

Il 12 maggio riparte la stagione estiva del Naturhotel Leitlhof. L’hotel natura della Val Pusteria è pronto ad accogliere gli ospiti in piena sicurezza, con proposte speciali per vivere l’autentica vacanza attiva sostenibile nel cuore delle Dolomiti. Dopo una giorn ...

... al pacchetto base, la scuola di cucina ligure, il whalewatching e la straordinaria offerta outdoor di Garlenda e delle valli che la circondano: dai sentieri per l'hiking e lealle ...In Toscana sono stati realizzati oltre 220 itinerari di cicloturismo, un'ampia scelta per tutti gli appassionati delle due ruote in tutte le sfumature dalla bici da strada allapassando per le eBike o biciclette a pedalata assistita che stanno letteralmente spopolando. Tutti i percorsi proposti sono molto vari e diversi fra loro ma hanno però un unico ...E' iniziata ufficialmente oggi, ad Albstadt, in Germania, la Coppa del Mondo di cross country, la disciplina olimpica della mountain bike. La manifestazione si è aperta con gli Short Track, le gare br ...L’hotel natura della Val Pusteria è pronto ad accogliere gli ospiti in piena sicurezza, con proposte speciali per vivere l’autentica vacanza attiva sostenibile nel cuore delle Dolomiti. Dopo una giorn ...