MotoGP | Francesco Bagnaia | “Stiamo lavorando bene | Quartararo primo rivale | Rossi tornerà in Top-5”

(Di venerdì 7 maggio 2021) La prima vittoria innon è ancora arrivata, ma“Pecco”si gode la leadership del Mondiale di. Un primato in classifica frutto di un inizio di stagione veramente eccezionale per il pilota della Ducati, che ha conquistato tre podi nelle prime quattro gare dell’anno, ultimo dei quali il secondo posto a Jerez. “La moto si guidae penso chefacendo un bel lavoro. La direzione è quella giusta, vediamo le pme ma per ora possiamo goderci queste prime quattro gare”, il commento del piemontese in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Un Mondiale finora molto combattuto e che vedeavanti solo di due punti rispetto a Fabio. Il francese della Yamaha è l’unico ad aver fatto ...

La prima vittoria in MotoGp non è ancora arrivata, ma Francesco "Pecco" Bagnaia si gode la leadership del Mondiale di MotoGP. Un primato in classifica frutto di un inizio di stagione veramente eccezio ...SAN GIUSEPPE. Per Valentino Rossi la rimonta dal diciassettesimo posto incassato al gran premio di Jerez (corso domenica) è cominciata oggi dal Circuito internazionale Pomposa di San Giuseppe, dove il ...