Mother’s Day: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 7 maggio 2021) Mother’s Day: trama, cast e streaming del film Questa sera, venerdì 7 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mother’s Day, film del 2016 diretto da Garry Marshall con Jennifer Aniston, Julia Roberts e Kate Hudson. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Quattro differenti figure femminili e una maschile si intrecciano nella settimana prima del giorno della festa della mamma: Sandy, madre divorziata di due figli maschi, Jesse e sua sorella Gabi, entrambe con un segreto verso i loro genitori piuttosto bigotti (la prima è sposata con un indiano e ha avuto un figlio mulatto con lui e la seconda è legata ad una donna da molti anni e insieme hanno avuto un figlio), Miranda, famosa scrittrice che ritrova sua figlia, che aveva dato in adozione per avere una carriera, e Bradley, padre vedovo di due figlie ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021)Day: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 7 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondaDay,del 2016 diretto da Garry Marshall con Jennifer Aniston, Julia Roberts e Kate Hudson. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Quattro differenti figure femminili e una maschile si intrecciano nella settimana prima del giorno della festa della mamma: Sandy, madre divorziata di due figli maschi, Jesse e sua sorella Gabi, entrambe con un segreto verso i loro genitori piuttosto bigotti (la prima è sposata con un indiano e ha avuto un figlio mulatto con lui e la seconda è legata ad una donna da molti anni e insieme hanno avuto un figlio), Miranda, famosa scrittrice che ritrova sua figlia, che aveva dato in adozione per avere una carriera, e Bradley, padre vedovo di due figlie ...

Advertising

LuciaMosca1 : (Il film romantico stasera in TV: 'Mother's Day' venerdì 7 maggio 2021) Segui su: La Notizia -… - ScontrinoFelice : Fino al 9 Maggio ?? Pandora “Mother’s Day” 2021: ricevi in regalo il bracciale in edizione limitata per la festa de… - wam_the : Mother’s Day in prima serata su Rai 3. Trama e cast - Gaetano08046718 : RT @monialagumina: Happy Mother's Day Pronti per la Festa delle nostre bellissime Mamme? . #happy #MothersDay #mamma . #MothersDay2021 #aug… - monialagumina : Happy Mother's Day Pronti per la Festa delle nostre bellissime Mamme? . #happy #MothersDay #mamma . #MothersDay2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Mother’s Day Mother's day: trama e cast del film in onda su Rai3 Team World